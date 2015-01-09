إنريكي: لا أكترث لصافرات الإستهجان ضدي .. الجمهور يثق فينا

برشلونة،(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أنه يشعر بثقة الجماهير في الفريق الكتالوني، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الفوز على إلتشي بخمسة أهداف نظيفة في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي رده على سؤال بشأن صافرات الاستهجان التي وجهتها الجماهير له خلال المباراة والحفاوة التي تعاملت بها مع النجم ليونيل ميسي، قال: "أرى أن دعم اللاعبين هو أمر ايجابي. أنا مسرور بأن الجماهير تدعم اللاعبين وتثق فيهم لأننا قد نصيبهم بالاحباط أحيانا".

واعتبر أن دعوة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو لاجراء انتخابات مبكرة الصيف المقبل "بادرة سخية" من الرئيس وإدارته، مشيرا: "الدعوة إلى انتخابات بمثابة قرار صائب ونأمل أن يكون هناك بعض الهدوء والاتحاد لأقصى درجة. اذا انخفضت حدة التوتر، سيكون أمرا رائعا، لكنها أمور لا يمكننا التحكم بها، ويجب علينا مواجهتها. هكذا فعل اللاعبون.. وسنسير على هذا المنوال".

وعما اذا كان مستقبله مع النادي الكتالوني يعتمد بدرجة ما على نتيجة مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد في الليجا، قال: "أعتقد أن الجماهير تثق بنا. لا أعرف اذا كنت ساذجا، أو أنني لا أستمع إليكم كثيرا. أعتقد أنهم واثقون. لأنهم رأوا عقلية جيدة ورغبة في تقديم مستوى جيد. أنا ألاحظ تفاؤلا، ولكن لا أعتقد أنهم لاحظوا لامبالاة أو عدم وجود طموح، ولذا أعتقد أنهم متفائلون".

وبسؤاله عما إذا كانت صافرات الاستهجان التي تعرض لها من جانب جماهير البرسا تجسد اللحظة الأصعب التي يمر بها منذ توليه تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري، علق "لا أشعر بذلك. أنا أشعر بدافع كبير وبثقة في أننا سنتحسن ونتعامل مع المباريات على النحو الأمثل، وأحاول بث هذه الثقة في نفوس اللاعبين. وانطلاقا من هذه النقطة، العلاج الأفضل هو الانتصارات دون شك".

وفي رده على سؤال بشأن ما اذا كان قد تحدث مع ميسي، قال "أكرر ما قلته بالأمس. أتحدث كل أسبوع مع اللاعبين مجتمعين. لن أكشف عن تفاصيل. أعرف أنها تنال اهتمامكم، أعلم أن هذا الداء موجود ولكنني لن أساهم في تغذيته. ولن أكشف عن تفاصيل. تركيزي منصب على ما يمكنه رفع المستوى".