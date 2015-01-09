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بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد يحصدون أموال المونديال

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بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد يحصدون أموال المونديال بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد يحصدون أموال المونديال

مدريد، (إفي): يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح ريال مدريد مليون و96 ألف يورو لسماحه للاعبين الدوليين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في مونديال البرازيل.

وشارك 12 من لاعبي الريال، في ذلك الحين، مع منتخبات بلادهم وهم إيكر كاسياس وتشابي ألونسو وسيرخيو راموس (إسبانيا) وكريستيانو رونالدو وبيبي وفابيو كوينتراو (البرتغال) وكريم بنزيمة ورافائيل فاران (فرنسا) ومارسيلو (البرازيل ولوكا مودريتش (كرواتيا) وسامي خضيرة (ألمانيا) وأنخل دي ماريا (الأرجنتين).

ووفقا للاتفاق المبرم بين (فيفا) ورابطة الأندية الأوروبية في 2008، فإن النادي يحصل على ألفين و120 يورو عن كل يوم يمضيه كل واحد من هؤلاء اللاعبين مع منتخب بلاده سواء للاستعداد للبطولة أو لخوض غمارها.

وكان بايرن ميونخ الألماني هو الأكثر انتفاعا من هذا الاتفاق خلال مونديال البرازيل، حيث حصل على مليون و467 ألف يورو يليه الريال ثم تشيلسي الإنجليزي (مليون و62 ألف يورو) ثم برشلونة (مليون وتسعة الاف يورو)، وفقا لما نقلته صحيفة (آس) عن الرابطة.

واجمالا، سيحصل 396 ناد من 57 دولة مختلفة على 60 مليون يورو سيخصصها الفيفا للأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة في منافسات المونديال، وفقا للمصدر.

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