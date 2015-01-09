وزير التموين: انخفاض أسعار الحديد 200 جنيه للطن خلال يناير الحالي

خفضت شركات الحديد أسعار منتجاتها خلال شهر يناير الحالي عن شهر ديسمبر الماضي بما يتراوح من 50 جنيها إلى 200 جنيه في الطن، حيث بلغت أسعار عز الدخيلة حديد الأطوال 4990 جنيها للطن بتخفيض قدره 120 جنيها عن الشهر الماضي وحديد اللفائف 4940 جنيها للطن بتخفيض 170 جنيها وحديد أطوال العز للصلب 5 آلاف جنيه بتخفيض 125 جنيها واللفائف 4950 جنيها بتخفيض 175 جنيها وحديد أطوال عز 5040 جنيها بتخفيض 130 جنيها وحديد اللفائف 4990 جنيها بتخفيض 180 جنيها وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5070 جنيها للطن بتخفيض 140 جنيها واللفائف 5020 جنيها بتخفيض 190 جنيها.

أما عن أسعار حديد مجموعة بشاي 4900 للطن فبلغت تخفيض قدره 130 جنيها ومجموعة صلب مصر 4900 جنيها بتخفيض قدره 140 جنيها للطن وميدي ستيل 4750 جنيها بتخفيض 100 جنيه في الطن والسويس للصناعات الحديد ية 4690 جنيها بتخفيض 200 جنيها للطن والمراكبي للصناعات المعدنية 4875 جنيها بتخفيض 125 جنيها في الطن والدلتا للصلب 4950 جنيها بتخفيض 50 جنيها وبورسعيد الوطنية للصلب 4920 جنيها بتخفيض 155 جنيها والمصرية للصلب 4900 جنيها بتخفيض 90 جنيها والحديد والصلب المصرية 4931.906 جنيه للطن وهو سعر ثابت من الشهر الماضي وشركة “أبرايجيبت” للصلب 4750 بتخفيض قدره 50 جنيها للطن.

وبلغت أسعار حديد شركة “ايستار إيجيبت” 4700 جنيه بتخفيض 100 جنيه للطن والمعادي ستيل 4750 جنيها بتخفيض 50 جنيها للطن وسرحان للصلب 4820 جنيها بتخفيض 130 جنيها في الطن والدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية 4625 جنيها وهو ثابت من الشهر الماضي وشركة ميتاد حلوان 4965 بتخفيض 130 جنيها للطن وشركة أي أي سي 4920 جنيها بتخفيض قدره 155 جنيها في الطن.

من جهة أخرى، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يفوق حدود الأمان ويكفي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو.

وأشار حنفي – في بيان اليوم – إلى أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

وأوضح أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.

تجدر الاشارة إلى أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت أمس على شراء 180 ألف طن قمح فرنسي من خلال مناقصة عالمية شاركت فيها شركات محلية ودولية، وأن الكميات التي تم شراؤها بمتوسط سعر 263 دولارا و64 سنتا للطن، على أن يتم التوريد من يوم 8 من شهر فبراير المقبل ولمدة 10 أيام.

في سياق متصل، أعلن الدكتور خالد حنفي أنه تم تطبيق منظومة بيع الخبز في 19 محافظة بنجاح كبير، حيث تم توفير الخبز المدعم للمواطنين بجودة كبيرة وبوفرة في الإنتاج وطوال اليوم، وأنه سيتم تعميم المنظومة علي باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه سيتم افتتاح عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية الحديثة على مستوى الجمهورية خلال أيام منها فروع جديدة ومنها التي تم تطويرها، حيث تتضمن زيادة وجودة المنتجات الغذائية وغير الغذائية وإنخفاض أسعارها لتناسب جميع مستوى دخول الاسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والشكل الحضاري وأساليب التخزين الحديثة للسلع.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ في بيان لها اليوم ـ إلى أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قام بجولة في محافظتي الإسكندرية والغربية رغم سوء الأحوال الجوية تفقد خلالها عددا من المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم ومحلات بقالة تموينية ومكاتب تموينية وشونة لتخزين القمح ومصنع طنطا للزيوت والصابون، وذلك للاطمئنان على جودة الخبز المدعم وتوافر السلع التموينية والوقوف على المشاكل التي تواجه المواطنين والعمل على حلها ومتابعة نجاح تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة.

وبدأ وزير التموين جولته بتفقد عدة مخابز بلدية في عدد من الاحياء الشعبية بمحافظة الإسكندرية وتابع مدى جودة الخبز المدعم وتوافره للمواطنين وعدم وجود طوابير أو زحام على المخابز، ثم توجه بعد ذلك إلى محافظة الغربية، حيث تفقد عدد من المخابز بمدينة كفر الزيات والقرى المحيطة بالمدينة وتأكد من نجاح تطبيق منظومة الخبز المدعم ورضاء المواطنين.

> ثم قام الدكتور خالد حنفي بتفقد مكتب تموين أحمد ماهر بمدينة طنطا للوقوف علي مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب موظفي المكتب بالتيسير علي المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم بكل سهولة ويسر ثم زار أحد محلات البقالة التموينية بكفر خاطر وهو أحد الكفور بمركز طنطا واطمأن على توافر عدد كبير من السلع التموينية وجودتها وهي السلع المخصصة للمواطنين على البطاقات التموينية.

وفي نفس السياق، قال حنفي إن باب استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار والذي تم الاعلان عن سعره وهو 420 جنيها للاردب يبدأ منتصف شهر أبريل القادم، وأنه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن وتخزينه في شون حديثة متطورة تكنولوجيا، حيث يتم حاليا مشروع إحلال الشون الحديثة بدلا من الشون الترابية والتي سيتم الانتهاء منه في مارس القادم، مما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي شهر أكتوبر المقبل.

أ ش أ