حريق بقطعة أرض بالداخلة‎ بالوادي الجديد دون وقوع إصابات

نشب حريق بقطعة أرض بناحية عين الجندي بئر الصحاري –بقرية الهنداو دائرة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض بناحية عين الجندي بئر الصحاري – بقرية الهنداو دائرة مركز الداخلة مساحتها حوالي نصف فدان تقريباً ملك عبد المنعم سيد سنوسي 58 سنة بالمعاش نتج عنه إحتراق عدد من النخيل غير مثمر وكمية من الأعشاب والمخلفات الجافة، بسؤال مالك الارض أيّد ما جاء بالفحص .. ولم يعلل سبب الحريق ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب فيه، ولـم ينتـج عــن الحريق ثمـــة إصابـات أو وفيات.

تحرر المحضر الازم وتولت النيابة التحقيق.