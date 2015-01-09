الرئيس السريلانكي يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

أقر الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسا اليوم الجمعة بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالبلاد أمس الخميس، وذلك بعد ظهور نتائج أولية تشير

> إلى تقدم كبير لمرشح المعارضة ميثريبالا سيريسنا.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن راجاباكسا أقر بهزيمته عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، فيما قال مسؤول بمكتبه “اعترف الرئيس بالهزيمة أثناء اجتماع مع زعيم المعارضة رانيل ويكرمسينج”.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته أنه يشكر كل من دعمه خلال السنين التي شغل فيها المنصب وأن “نحن نحترم صوت الشعب وديمقراطية سريلانكا العظمى”.

كانت قد فتحت صناديق الاقتراع أمس الخميس في سريلانكا مع ترشح الرئيس ماهيندا راجاباكسا لولاية رئاسية ثالثة في مواجهة معارضة عززت صفوفها.

أ ش أ