أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صحيفة دنماركية تؤكد: لن نطبع رسومًا مسيئة للنبي محمد

Google+ Print
صحيفة دنماركية تؤكد: لن نطبع رسومًا مسيئة للنبي محمد صحيفة دنماركية تؤكد: لن نطبع رسومًا مسيئة للنبي محمد

الهجوم على صحيفة “شارلى إبدو” الفرنسية – أرشيفية

قررت صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية والتى أثارت غضب المسلمين في عام 2005، بسبب نشر الرسوم الكاريكاتيرية المثيرة للجدل للنبي محمد (ص)، عدم إعادة نشرها بسبب المخاوف على سلامة موظفيها.

وأعلن رئيس تحرير صحيفة «يولاندس بوستن» القرار، أمس الخميس، بعد يوم من وقوع الهجوم على المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقرر رئيس التحرير جورن ميكلسن أيضاً عدم طبع أي من الرسوم التي ظهرت في “شارلي إيبدو”، خلافاً لبعض الصحف اليومية الرائدة الأخرى في الدنمارك، والنرويج والسويد.

وقال ميكلسن – في مقابلة نشرت أمس الخميس – على الموقع الإلكتروني لصحيفته “أحتفظ بالحق كوني رئيس تحرير بطباعة جميع أنواع الرسوم الكاريكاتورية في أي وقت، ولكن ليس الآن “.

ونشرت صحيفة «يولاندس بوستن» في عام 2005، 12 رسماً كاريكاتيرياً، من بينها واحدة للنبي محمد (ص) تظهر وجود قنبلة فى عمامته، وأثارت الرسوم احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي.

وأعادت” شارلي ايبدو” طبع العديد منها في عام 2006.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا