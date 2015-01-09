صحيفة دنماركية تؤكد: لن نطبع رسومًا مسيئة للنبي محمد

قررت صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية والتى أثارت غضب المسلمين في عام 2005، بسبب نشر الرسوم الكاريكاتيرية المثيرة للجدل للنبي محمد (ص)، عدم إعادة نشرها بسبب المخاوف على سلامة موظفيها.

وأعلن رئيس تحرير صحيفة «يولاندس بوستن» القرار، أمس الخميس، بعد يوم من وقوع الهجوم على المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقرر رئيس التحرير جورن ميكلسن أيضاً عدم طبع أي من الرسوم التي ظهرت في “شارلي إيبدو”، خلافاً لبعض الصحف اليومية الرائدة الأخرى في الدنمارك، والنرويج والسويد.

وقال ميكلسن – في مقابلة نشرت أمس الخميس – على الموقع الإلكتروني لصحيفته “أحتفظ بالحق كوني رئيس تحرير بطباعة جميع أنواع الرسوم الكاريكاتورية في أي وقت، ولكن ليس الآن “.

ونشرت صحيفة «يولاندس بوستن» في عام 2005، 12 رسماً كاريكاتيرياً، من بينها واحدة للنبي محمد (ص) تظهر وجود قنبلة فى عمامته، وأثارت الرسوم احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي.

وأعادت” شارلي ايبدو” طبع العديد منها في عام 2006.