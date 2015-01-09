مميش ورئيس بنك “الإمارات-دبي” الوطني يفتتحان مركز الإغاثة العاجلة بهيئة قناة السويس

افتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه هشام القاسم رئيس مجلس إدارة بنك “الإمارات ـ دبي” الوطنى، أول مركز للإغاثة الانسانية العاجلة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقال الفريق مميش، إن الهدف من المركز تقديم الدعم اللوجيستى ومواد الإغاثة العاجلة فى منطقة القناة وسيناء فى حالات الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل والانهيارات وغيرها.

وأكد أن المركز يضم لوادر وحفارات وسيارات أطفاء وسيارات نقل مركز أتصالات ومركز طبي متنقل لتقديم المساعدات الطبية العاجلة يضم سيارات أسعاف وأجهزة طبية وأدوية بالاضافة الى كرافانات ومستلزمات أعاشة كالخيم والأسرة والبطاطين والأغذية ودورات المياه سابقة التجهيز.

وكشف مميش عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على دعم المركز بكافة أشكال الدعم لتغطية منطقة القناة وسيناء.

وأشاد مميش بالجانب الإماراتى الذى وصفه بأنه شريك أساسى لمصر قيادة وحكومة وشعبًا فى كل المشروعات التنموية، مشيدًا بدور الراحل الشيخ زايد فى دعم مصر ومكانته فى قلوب المصريين.

ووجه الشكر لهشام القاسم رئيس البنك على تقديم النواة الأولى فى هذا المركز والتى تشمل 45 كرفان أعاشة و500 خيمة و360 سرير تستوعب 720 فردا و6000 بطانية لمواجهة الظروف الجوية بالشتاء و10 كرافانات دورات مياه مجهزة.