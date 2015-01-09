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رضيع يتضامن مع ضحايا الصحيفة الفرنسية.. «أنا تشارلي»

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رضيع يتضامن مع ضحايا الصحيفة الفرنسية.. «أنا تشارلي» رضيع يتضامن مع ضحايا الصحيفة الفرنسية.. «أنا تشارلي»

رضيع يتضامن مع ضحايا الصحيفة الفرنسية

نشرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، أمس الخميس، صورة لطفل حديث الولادة، وذراعه ملفوفة بسوار، مكتوب عليه «JeSuis Charlie» ومعناها «أنا تشارلي».

وبحسب الصحيفة، أخذت الصورة في إحدى مستشفيات فرنسا، لرضيع حديث الولادة يرتدي سواراً مكتوباً عليها عبارة «JeSuis Charlie» وهي عبارة تظهر التضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي على الصحيفة الفرنسية “تشارلي إبدو”، استخدمت بلغات مختلفة في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر موقع قناة «فرانس 24».

وكان مسلحون اقتحموا، أول من أمس الأربعاء، مقر صحيفة “تشارلي إبدو” الفرنسية، وأطلقوا النار على من بداخلها، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم 4 صحفيين، وإصابة آخرين.

وبعد ساعة من الهجوم، أصبح هشتاج “#JeSuisCharlie” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وبعد دقائق من أول استخدام له، يمثل رمزاً للتحدي والتضامن ضد الإرهاب ومع ضحايا الصحيفة الفرنسية.

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