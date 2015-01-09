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تحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة بالوادي الجديد‎

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تحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة بالوادي الجديد‎ تحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

حررت مديرية أمن الوادي الجديد،  177 مخالفة مرورية متنوعة، خلال عدد من الحملات ‎ المرورية بالشوارع والميادين العامة. 

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من مباحث مرور الوادي الجديد بتمكن الحملات من تحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة .

وقال العقيد اشرف طه مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الوادى الجديد، إن المخالفات تصمنت تحرير 6 بدون لوحات معدنية، و5  تجاوز السرعات المقررة، و 2  استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، و3 عـدم وضــع حـزام الأمـان، 14 قيادة بـدون تراخيـص، و 6عدم إتباع الإشارات الضوئية، و 3  سير عكس الاتجاة، و138 أخرى.

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