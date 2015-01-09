تحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة بالوادي الجديد‎

حررت مديرية أمن الوادي الجديد، 177 مخالفة مرورية متنوعة، خلال عدد من الحملات المرورية بالشوارع والميادين العامة.
تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من مباحث مرور الوادي الجديد بتمكن الحملات من تحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة .
وقال العقيد اشرف طه مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الوادى الجديد، إن المخالفات تصمنت تحرير 6 بدون لوحات معدنية، و5 تجاوز السرعات المقررة، و 2 استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، و3 عـدم وضــع حـزام الأمـان، 14 قيادة بـدون تراخيـص، و 6عدم إتباع الإشارات الضوئية، و 3 سير عكس الاتجاة، و138 أخرى.