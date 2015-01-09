أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

استطلاع: 70% من الأمريكيين يرون «داعش» أكبر تحدي يواجه بلادهم

Google+ Print

أظهر استطلاع للرأي، أجرته جامعة «ميريلاند» الأمريكية، بالتعاون مع معهد «بروكينجز» للأبحاث أن 70% من الأمريكيين يرون أن تنظيم «داعش» يمثل أكبر تحدي يواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مقابل 13% يرون أن أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هو التحدي الرئيسي للولايات المتحدة بالمنطقة.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 57% من الأمريكيين يرون ضرورة التدخل على المستوى اللازم لمواجهة «داعش»، مقابل 39% قالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تبقى خارج الصراع، غير أن 57% ممن شملهم الاستطلاع عارضوا إرسال قوات برية أمريكية لمحاربة «داعش» في حال فشل الضربات الجوية في القضاء على التنظيم، مقابل 41% أيدوا فكرة إرسال قوات برية.

من ناحية أخرى، قال 20% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الولايات المتحدة تستطيع هزيمة تنظيم «داعش»، وضمان عدم استعادة قوته مرة أخرى، بينما رأى 56% من الأمريكيين أنه يمكن الحاق الهزيمة بـ«داعش»، ولكن من المرجح أن يعود التنظيم مرة أخرى فور انسحاب الولايات المتحدة، ويعتقد 14% فقط من الأمريكيين أن تنظيم «داعش» يحظى بتأييد غالبية المسلمين حول العالم، مقابل 40% يرون أن غالبية المسلمين يعارضون «داعش»، وفيما يتعلق بسوريا، قال ثلثا الأمريكيين إن المعارضة السورية ضعيفة ومنقسمة بصورة لا تستطيع مواجهة النظام السوري أو تنظيم «داعش».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية