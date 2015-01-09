اعتقال 5 من «القاعدة» في اليمن بتهمة «الاشتراك في هجوم كلية الشرطة»

أعلن رئيس شرطة صنعاء، العميد عبدالرزاق المؤيد، أن الشرطة اعتقلت خمسة من عناصر تنظيم «القاعدة» بتهمة «التورط في الهجوم بسيارة مفخخة على كلية الشرطة»، الذي وقع قبل يومين، وخلف 40 قتيلا، حسبما أفادت صحيفة «الثورة» الرسمية، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن المؤيد قوله إن «الشرطة اعتقلت أعضاء خلية إرهابية مكونة من خمسة أشخاص، وأنهم متورطون في الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 40 من المتقدمين للتسجيل في الكلية، وإصابة 71 آخرين»، وفقا لآخر حصيلة نشرتها السلطات.

وقال المسؤل الأمني إن «الخلية تتكون من خمسة أشخاص واحد منهم تم ضبطه في مكان وقوع انفجار السيارة المفخخة أمام كلية الشرطة، وتم استجوابه وأدلى بمعلومات عن بقية الخلية التي تنتمي لتنظيم (القاعدة) الإرهابي».

وأضاف المؤيد أن الشرطة اعتقلت الأربعة الآخرين فيما كانوا يحاولون استخراج جوازات سفر للهروب خارج البلاد.

ولا تزال الشرطة تلاحق مالك السيارة، التي استخدمت في الهجوم، وفقا لما ذكره المؤيد.

وحتى الآن لم يعلن تنظيم «القاعدة»، الذي تبنى هجمات سابقة ضد قوات الشرطة والجيش ومليشيات الحوثيين الشيعية، خلال الأشهر الماضية، المسؤولية عن الهجوم على كلية الشرطة.