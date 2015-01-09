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تسريب أول صورة من داخل مقر «شارلي إيبدو» بعد مقتل رسامي الكاريكاتير

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تسريب أول صورة من داخل مقر «شارلي إيبدو» بعد مقتل رسامي الكاريكاتير تسريب أول صورة من داخل مقر «شارلي إيبدو» بعد مقتل رسامي الكاريكاتير

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أول صورة مسربة تم التقاطها من داخل مكتب مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، بعد الهجوم الذي أودى بحياة 12 شخصا، بينهم شرطيان و4 رسامي كاريكاتير، لنشرها صوراً مسيئة للإسلام.

وتظهر الصورة أرض مقر الصحيفة الأسبوعية ملطخة بالدماء ومغطاة بأوراق متناثرة في أرجاء المكتب، بينما تظهر بقعة كبيرة من الدماء داخل إحدى الغرف.

كما نشرت الصحيفة البريطانية صورا تذكارية تجميع بين فريق عمل المجلة الأسبوعية، ومن بينهم رسامي الكارياكتير الذين لقوا حتفهم، الأربعاء، ومعهم إثنين من موظفي الصحيفة.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 9أشخاص حتى الآن من بين دائرة المحيطين بالمشتبه في تنفيذهم هذا الهجوم، ونشرت صورا لرجلين من أصول جزائرية تشتبه في ضلوعهما في الهجوم المسلح على المجلة.

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