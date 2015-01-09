وصول 1031 سيارة و250 سائح لميناء بورتوفيق والسخنة بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن موانىء السويس تشهد نشاطًا ملحوظًا اليوم الجمعة، فى حركة البضائع وصول وسفر، حيث يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة سينجل ايجلز و على متنها 250 سيارة والسفينة النوى اكسبريس و على متنها 781 سيارة قادمتان من جدة.

ويغادر الميناء اليوم السفينة درب الخير و على متنها 3500 طن بضائع عامة و السفينة الحاج سعيد و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة.

وأضاف فى بيان إعلامي أن ميناء السخنة أستقبل اليوم السفينة السياحية بيرلين و على متنها 250 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة و ذلك فى إطار رحلتها الأسبوعية لموانىء البحر الأحمر ولقضاء يوم بمدينة القاهرة و زيارة المعالم الدينية والأثرية، كما يستقبل الميناء سفينة الحاويات ABL جيرمانى قادمة من جدة .

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة كيمرود بولاريس و على متنها 17599 طن زيوت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى و السفينة هان ي و على متنها 1119 طن معدات و مهمات لمشروع تكرير بترول مسطرد قادمة من جبل على، كما يغادر الميناء السفينة ارك رويال و على متنها 27500 طن فوسفات متجهة الى شرق اسيا.