أسباب قد تجعل ميسي سعيدًا في إنجلترا حال انتقاله إلى تشيلسي

مع تزايد المشكلات فى فريق برشلونه لكرة القدم ثارت التكهنات حول رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خاصةً عقب الهزيمة أمام فريق ريال سوسيداد.

وأشار موقع “يورو سبورت”، فى تقرير خاص اليوم الجمعة، إلى أنه إذا تمت صفقة انتقال ميسي إلى البلوز ستكون صفقة رائعة جدًا للنادي الإنجليزي، لكن السؤال الأهم هنا هل قادر ميسي التأقلم علي الحياة الإنجليزية ؟

ويرى يوروسبورت أن ميسي يمتلك الخصائص التي تساعده في التأقلم مع المجتمع الإنجليزي بسهولة حيث يرتدى ميسي أزياء مثل الإنجليز خاصةً في المناسبات الرسمية مثل حفل الكرة الذهبية، وهي متوافقة مع الأزياء الإنجليزية، يبدو ميسي من خلال ملابسه مثل نجوم هوليوود.

كما أن القبرغوث يمكنه التعامل مع المشجع المجنون حيث أن ميسى لديه العبقرية في التعامل مع المشجعين المتحمسين على الطريقة الإنجليزية وهو يعرف كيف يتعامل معهم مثلما حدث في كثير من المباريات عقب اقتحام مشجعين الملعب والذهاب له ويتعامل معهم بشئ من الخجول والتواضع.

ومن ناحية أخرى فإنه قبل عدة أيام وضعت صديقة ميسي على حسابها على الإنستاغرام صورة له وهو يعمل وشما جديدا له على الواجهة الأمامية لساقه على شكل سيف وكرة قدم ورقم 10,والوشم على جسد ميسي يشبه الكثير من نجوم كرة القدم الإنجليزية مثل بيكهام.

ومن الناحية الفنية يجيد النجم الأرجنتينى العنف مع الخصم ،ففي كثير من مباريات الدوري الإنجليزي تحدث اشتباكات بين اللاعبين أو استفزازات من لاعب مُعين تجاه الأخر، ميسي لدية القدرة على رد الاستفزازات والتعامل الجيد معها داخل الملاعب الإنجليزية.

وفى الوقت نفسه هو يمتلك إحساسا بالفكاهة مثلما يفعل الشعب الإنجليزي كثيراً في الملاعب،وأخيرا هو مشهور بعشقه للعبة كرة القدم ” فيفا ” مثل الإنجليز المشهورين بحبهم الكبير للعبة فيفا على أجهزة البلايسيشن وهو يقضي أوقاتا كثيرة أمامها.

لكل هذه الأسباب ترى يوروسبورت أن ميسى لن يشعر بالغربة فى لندن فى حالة إتمام صفقة قياسية بانتقاله لصفوف تشيلسى.

أ ش أ