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تفجير يستهدف قناة النبأ بطرابلس الليبية

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تفجير يستهدف قناة النبأ بطرابلس الليبية تفجير يستهدف قناة النبأ بطرابلس الليبية

تفجيرات فى طرابلس_أرشيفية

استهدف تفجير مقر قناة النبأ في طرابلس، ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة التفجير أو أنباء بشأن سقوط ضحايا.

وفي مصراتة استهدف الطيران الحربي الليبي مجدداً مواقع مختلفة في المدينة الواقع غربي البلاد.

من ناحية ثانية، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، لأول مرة، قائد عملية الكرامة في ليبيا اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت مصادر ليبية أن حفتر طلب من ليون ضرورة رفع الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على تسليح الجيش الليبي، وأن قادة الجيش أكدوا لليون أن الجيش يقف بعيدا عن التجاذبات السياسية في البلاد، وأن الحرب التي يخوضها هي حرب بين الدولة والجماعات الإرهابية.

قال ليون إنه سيكثف مساعيه مع الأطراف المعنية من أجل إعادة الأمن إلى ليبيا، واشترط في تصريح صحفي أن يتم وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات قبل البدء في العملية السياسية في البلاد.

من ناحيته قال حفتر إن الجيش الليبي لن يتهاون في تحرير ليبيا من الجماعات المسلحة، مضيفاً أن “يد الحوار والسلام ستبقى ممدودة للذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين” على حد قوله حسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز الأخبارية.

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