أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية تدين الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية

Google+ Print
هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية تدين الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية تدين الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية

الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية – أرشيفية

أدانت هيئة دعم وتشجيع الصحافة في ليبيا الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية، والذي أودى بحياة 12 شخصا، بينهم أربعة صحفيين، كما عبرت عن “عميق صدمتها” لهذا الحادث.

واعتبرت الهيئة ـ في بيان لها اليوم الجمعة ـ أن حادث الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية، والذي أودى بحياة 12 شخصا، بينهم أربعة صحفيين هو اعتداء على حرية التعبير وعلى قيم الديمقراطية من قبل التنظيمات الإرهابية، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا وأعلنت تضامنها “العميق” معهم.

كانت الليبية المؤقتة قد أدانت حادث استهدف جريدة «شارلي إبدو» الفرنسية، وقالت في بيانٍ لها “إن هذا الهجوم لا يمثل قيم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على عدم استهداف المدنيين، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة وتغليب درء المفاسد على جلب المصالح، فالإسلام رسالة ودعوة لا انتقام وإرهاب وأبدت الحكومة الليبية تعاطفها مع أهالي الضحايا والشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا