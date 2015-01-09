هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية تدين الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية

أدانت هيئة دعم وتشجيع الصحافة في ليبيا الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية، والذي أودى بحياة 12 شخصا، بينهم أربعة صحفيين، كما عبرت عن “عميق صدمتها” لهذا الحادث.

واعتبرت الهيئة ـ في بيان لها اليوم الجمعة ـ أن حادث الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية، والذي أودى بحياة 12 شخصا، بينهم أربعة صحفيين هو اعتداء على حرية التعبير وعلى قيم الديمقراطية من قبل التنظيمات الإرهابية، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا وأعلنت تضامنها “العميق” معهم.

كانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أدانت حادث استهدف جريدة «شارلي إبدو» الفرنسية، وقالت في بيانٍ لها “إن هذا الهجوم لا يمثل قيم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على عدم استهداف المدنيين، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة وتغليب درء المفاسد على جلب المصالح، فالإسلام رسالة ودعوة لا انتقام وإرهاب وأبدت الحكومة الليبية تعاطفها مع أهالي الضحايا والشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية”.