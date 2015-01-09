أوباما يزور السفارة الفرنسية لتقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي

قام الرئيس الأمريكي بزيارة غير معلنة إلى السفارة الفرنسية في واشنطن لتقديم تعازيه في ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع هذا الأسبوع على طاقم عمل صحيفة “شارلي إيبدو” في باريس.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن أوباما وقف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الاعتداء ثم صافح السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، جيرار أرو.

وكتب أوباما في دفتر التعازي بالسفارة “بالنيابة عن جميع الأمريكيين، أنقل تعاطفنا وتضامننا العميق لشعب فرنسا في أعقاب هجوم إرهابي مفزع في باريس. وكحلفاء على مر العقود، نقف متحدين مع إخواننا الفرنسيين لضمان تحقيق العدالة والدفاع عن طريقة عيشنا. ونمضي للأمام ونحن نعلم أن الإرهاب لا يتماشى مع الحرية والمبادئ المثالية التي ندافع عنها – مبادئ تنيير العالم”.

وأعلن البيت الأبيض أيضا أن أوباما سيتلقى مراجعة بشأن المعلومات عن التهديدات الإرهابية، مضيفا أنه لا توجد مؤشرات لدى وزارة الأمن الداخلي على تهديد حالي للولايات المتحدة.

أ ش أ