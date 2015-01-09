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المرور: ضبط 961 مخالفة «تجاوز سرعة» و375 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

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المرور: ضبط 961 مخالفة «تجاوز سرعة» و375 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة المرور: ضبط 961 مخالفة «تجاوز سرعة» و375 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالإشتراك مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن من ضبط 6810 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 961  مخالفة تجاوز السرعة المقررة “رادار”، وضبط  375  حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وإنضباطية بالتعاون مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن لفرض الإنضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ونجحت الإدارة العامة للمرور من ضبط 4642 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 852 مخالفة تجاوز السرعةالمقررة “رادار “، و 398  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة “رادار ” بمديرية أمن أسوان، و 486 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها  38  مخالفة تجاوز السرعة المقررة “رادار ” بمديرية أمن الأقصر،  و730 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 31 مخالفة تجاوز السرعةة المقررة “رادار بسوهاج ، بالإضافة إلى 548 ببنى سويف.

وفى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المخدرات، نجحت الإدارة العامة للمرور فى  ضبط 30  حالة تحت تأثير المواد المدخرة ، بالإضافة إلى 9 بمديرية أمن مطروح ، و33 بالشرقية، و40 بالدقهلية، و5 بالبحيرة، و30 بالمنوفية، و18 بدمياط، و40 بالإسماعيلية، و25 بالفيوم، و30 بالمنيا، و30 بأسيوط، 25 بسوهاج، و40 بقنا و25 بالبحر الأحمر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة حدة .. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون .

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