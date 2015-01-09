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نقيب الصيادين: وصول 300 صياد مصري هاربين من الحرب في ليبيا إلى كفر الشيخ

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نقيب الصيادين: وصول 300 صياد مصري هاربين من الحرب في ليبيا إلى كفر الشيخ نقيب الصيادين: وصول 300 صياد مصري هاربين من الحرب في ليبيا إلى كفر الشيخ

أحمد نصار، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ

وصل، صباح اليوم الجمعة، 300 صياد مصرى على متن 10 مراكب إلى قرية برج مغيزل بكفر الشيخ هاربين من الحرب وإطلاق الصواريخ بين الجيش الليبي وجماعة “فجر ليبيا” في مصراته.

وأكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن الـ 300 صياد الهاربين من جحيم النيران بليبيا عادوا لمنازلهم، صباح اليوم الجمعة، وقد استقبلهم الأهالي بالفرحة الكبيرة بعد فقدهم الأمل في عودتهم لسوء الأحوال الجوية وانقطاع الاتصال منذ هروبهم من مصراته على متن الـ 10 مراكب.

وأضاف نصار أن كل أجهزة الدولة تحركت من أجل العثور على الصيادين وتحديد أماكنهم وعلى رأسهم وزير الخارجية ورئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور خالد الحسني والمستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ وحتى صباح اليوم لم نكن نعلم بوصولهم وكانت المفاجئة بوصول الصيادين منذ لحظات للقرية.

وكانت الاتصالات قد انقطعت بين هؤلاء الصيادين وبين أهاليهم بعد هروبهم ونظراً لسوء الأحوال الجوية انتاب أهالي الصيادين الحزن الشديد خوفاً من غرق مراكبهم.

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