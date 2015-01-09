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بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على ضحايا «شارلي إيبدو»

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أطفأ برج إيفل، مساء الخميس، أنواره حدادًا على مقتل 12 شخصًا، في الهجوم الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية، الأربعاء.

وأطفأ البرج، الذي يصل ارتفاعه إلى 324 مترا وتم بناؤه في 1889 وأصبح أكبر رموز فرنسا، أنوراه في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش.

ويضيء البرج، الذي صممه جوستاف إيفل، العاصمة باريس، وهو ما لم يحدث، مساء الخميس، تضامنا مع أسر ضحايا الهجوم، الذي يعتقد بوقوف متطرفين إسلاميين وراءه.

وجاء هذا في اطار التكريم، الذي انهال في الساعات الماضية سواء داخل فرنسا أو خارجها لضحايا الهجوم، وبينهم 5 من رسامي الكاريكاتير، وتلقوا تهديدات بعد نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

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