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الأرصاد: طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية

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الأرصاد: طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية الأرصاد: طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس غير المستقر ليسود طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ‫‏يصاحبها‬ ‫‏سقوط الأمطار‬ الغزيرة على السواحل الشمالية وعلى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون معتدلة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن الرياح‬ تنشط على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتدهور الرؤية الأفقية حيث تنتشر الأتربة على الطرق جنوبا و تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وتشهد ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار و الرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

القاهرة الصغرى 7 العظمى 12
> الإسكندرية الصغرى 9 العظمى 13
> مطروح الصغرى 7 العظمى 13
> بورسعيد الصغرى 7 العظمى 11
> دمياط الصغرى 8 العظمى 11
> بلطيم الصغرى 9 العظمى 11
> الإسماعيلية الصغرى 6 العظمى 12
> السويس الصغرى 7 العظمى 13
> العريش الصغرى 6 العظمى 11
> نخل الصغرى 1 العظمى 9
> طابا الصغرى 4 العظمى 11
> الطور الصغرى 9 العظمى 14
> مرسى علم الصغرى 9 العظمى 16
> الغردقة الصغرى 9 العظمى 17
> شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 15
> رفح الصغرى 5 العظمى 10
> كاترين الصغرى -1 العظمى 5
> سيوة الصغرى 5 العظمى 15
> المنيا الصغرى 2 العظمى 13
> الفيوم الصغرى 6 العظمى 13
> رأس سدر الصغرى 10 العظمى 13
> أبوسمبل الصغرى 8 العظمى 16
> وسط الدلتا الصغرى 6 العظمى 11
> أسيوط الصغرى 1 العظمى 12
> سوهاج الصغرى 3 العظمى 15
> الأقصر الصغرى 5 العظمى 15
> أسوان الصغرى 6 العظمى 15
> شلاتين الصغرى 9 العظمى 18
> حلايب الصغرى 10 العظمى 16
> الوادى الجديد الصغرى 5 العظمى 15
> قنا الصغرى 6 العظمى 14
> نويبع الصغرى 9 العظمى 16
> السلوم الصغرى 5 العظمى 13.

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