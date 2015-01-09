الأرصاد: طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس غير المستقر ليسود طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ‫‏يصاحبها‬ ‫‏سقوط الأمطار‬ الغزيرة على السواحل الشمالية وعلى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون معتدلة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن الرياح‬ تنشط على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتدهور الرؤية الأفقية حيث تنتشر الأتربة على الطرق جنوبا و تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وتشهد ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار و الرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 7 العظمى 12

> الإسكندرية الصغرى 9 العظمى 13

> مطروح الصغرى 7 العظمى 13

> بورسعيد الصغرى 7 العظمى 11

> دمياط الصغرى 8 العظمى 11

> بلطيم الصغرى 9 العظمى 11

> الإسماعيلية الصغرى 6 العظمى 12

> السويس الصغرى 7 العظمى 13

> العريش الصغرى 6 العظمى 11

> نخل الصغرى 1 العظمى 9

> طابا الصغرى 4 العظمى 11

> الطور الصغرى 9 العظمى 14

> مرسى علم الصغرى 9 العظمى 16

> الغردقة الصغرى 9 العظمى 17

> شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 15

> رفح الصغرى 5 العظمى 10

> كاترين الصغرى -1 العظمى 5

> سيوة الصغرى 5 العظمى 15

> المنيا الصغرى 2 العظمى 13

> الفيوم الصغرى 6 العظمى 13

> رأس سدر الصغرى 10 العظمى 13

> أبوسمبل الصغرى 8 العظمى 16

> وسط الدلتا الصغرى 6 العظمى 11

> أسيوط الصغرى 1 العظمى 12

> سوهاج الصغرى 3 العظمى 15

> الأقصر الصغرى 5 العظمى 15

> أسوان الصغرى 6 العظمى 15

> شلاتين الصغرى 9 العظمى 18

> حلايب الصغرى 10 العظمى 16

> الوادى الجديد الصغرى 5 العظمى 15

> قنا الصغرى 6 العظمى 14

> نويبع الصغرى 9 العظمى 16

> السلوم الصغرى 5 العظمى 13.