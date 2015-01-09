الأرصاد: طقس ‫‏شديد البرودة‬ على كافة الأنحاء.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس غير المستقر ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وعلى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون معتدلة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وأكدت الأرصاد أن الرياح تنشط على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتدهور الرؤية الأفقية حيث تنتشر الأتربة على الطرق جنوبا و تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وتشهد ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار و الرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
القاهرة الصغرى 7 العظمى 12
> الإسكندرية الصغرى 9 العظمى 13
> مطروح الصغرى 7 العظمى 13
> بورسعيد الصغرى 7 العظمى 11
> دمياط الصغرى 8 العظمى 11
> بلطيم الصغرى 9 العظمى 11
> الإسماعيلية الصغرى 6 العظمى 12
> السويس الصغرى 7 العظمى 13
> العريش الصغرى 6 العظمى 11
> نخل الصغرى 1 العظمى 9
> طابا الصغرى 4 العظمى 11
> الطور الصغرى 9 العظمى 14
> مرسى علم الصغرى 9 العظمى 16
> الغردقة الصغرى 9 العظمى 17
> شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 15
> رفح الصغرى 5 العظمى 10
> كاترين الصغرى -1 العظمى 5
> سيوة الصغرى 5 العظمى 15
> المنيا الصغرى 2 العظمى 13
> الفيوم الصغرى 6 العظمى 13
> رأس سدر الصغرى 10 العظمى 13
> أبوسمبل الصغرى 8 العظمى 16
> وسط الدلتا الصغرى 6 العظمى 11
> أسيوط الصغرى 1 العظمى 12
> سوهاج الصغرى 3 العظمى 15
> الأقصر الصغرى 5 العظمى 15
> أسوان الصغرى 6 العظمى 15
> شلاتين الصغرى 9 العظمى 18
> حلايب الصغرى 10 العظمى 16
> الوادى الجديد الصغرى 5 العظمى 15
> قنا الصغرى 6 العظمى 14
> نويبع الصغرى 9 العظمى 16
> السلوم الصغرى 5 العظمى 13.