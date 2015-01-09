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السيطرة على حريق ضخم بمصنع نسيج بالغربية دون خسائر بشرية

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السيطرة على حريق ضخم بمصنع نسيج بالغربية دون خسائر بشرية السيطرة على حريق ضخم بمصنع نسيج بالغربية دون خسائر بشرية

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع نسيج بقرية الناصرية بسمنود ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح .

وكان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً بنشوب حريق هائل بمصنع نسيج بقرية الناصرية ملك أحمد م ز ( 28عاما ) وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

وأسفر عن احتراق 4 ماكينات نسيج ، ونصف طن قماش خام ، ونصف طن قماش ستائر ، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى.

تم تحرير المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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