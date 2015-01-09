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التحالف الوطني الليبي ينفي التوصل لتفاهمات مع كتل سياسية.. والحكومة تضمن استمرار الثني في منصبه

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التحالف الوطني الليبي ينفي التوصل لتفاهمات مع كتل سياسية.. والحكومة تضمن استمرار الثني في منصبه التحالف الوطني الليبي ينفي التوصل لتفاهمات مع كتل سياسية.. والحكومة تضمن استمرار الثني في منصبه

عبدالله الثني- رئيس الليبية

نفى رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي، الدكتور محمود جبريل، ما نشر حول توصل التحالف لتفاهمات مع كتل سياسية مهمة ومؤثرة في مجلس النواب ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، من شأنها أن تضمن استمراره في منصبه.

وقال جبريل – في تصريح صحفي مقتضب الليلة الماضية – إن التحالف ينفي هذه «التسريبات» جملة وتفصيلاً، لافتا إلى أنه لا توجد أي اتصالات من أي نوع مع حكومة عبدالله الثني، بحسب قوله.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أمس الخميس، أن التحالف توصل مع كتل سياسية مؤثرة في مجلس النواب لتفاهمات تقضي بالتمديد للثني رئيسًا للحكومة، وأن الثني «ما زال يلعب على عدم اتفاق النواب، إذا ما وجد البديل سيطاح به».

وأشارت التقارير إلى أن عدم تعاون الثني وانسجامه مع قادة الجيش الوطني في عملية «الكرامة» تبقى الخلاف الأساسي مع الثني، الذي قد يطيحه من رئاسة الحكومة التي يقودها منذ العام الماضي.

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