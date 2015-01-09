أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الأركان الأمريكي: التواجد الإيراني بالعراق غير مقلق حتى اللحظة

Google+ Print
رئيس الأركان الأمريكي: التواجد الإيراني بالعراق غير مقلق حتى اللحظة رئيس الأركان الأمريكي: التواجد الإيراني بالعراق غير مقلق حتى اللحظة

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي

التقى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بينيامين جاتنز المنتهية ولايته.

وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة تركز على بحث قضايا الأمن الإقليمية وسبل دعم التعاون الثنائي .

وصرح ديمبسي، عقب اللقاء، بأن استراتيجة مواجهة تنظيم داعش تقوم على أساس ممارسة مزيد من الضعوط على التنظيم الإرهابي على عدة جبهات من بينها وقف مصادر التمويل وتدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوف داعش والحد من وسائل الاتصال التي يستخدمها.

وأضاف ديمبسي، في تصريحات للصحفيين، أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع العراقية لتحديد أفضل السبل لاستعادة العراقيين الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش وبناء قدرات الجيش العراقي لتمكينه من شن هجمات مضادة.

وفيما يتعلق بإيران، أقر الجنرال ديمبسي بأن إيران تسعى للتأثير على مستقبل العراق منذ أن استعاد سيادته عام 2004، غير أن الجنرال الأمريكي أكد أن التواجد الإيراني وأية شراكة عراقية مع إيران ليست مقلقة حتى اللحظة طالما أنها لا تهدد القوات الأمريكية أو مهامها في العراق.

وأوضح أنه إذا ظلت العلاقات بين البلدين تقوم على أساس التقارب الاقتصادي والسياسي واستمرار التزام الحكومة العراقية بمشاركة كافة الأطياف العراقية سيكون التأثير الإيراني إيجابيا على حد قوله، وأكد أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا