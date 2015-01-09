رئيس الأركان الأمريكي: التواجد الإيراني بالعراق غير مقلق حتى اللحظة

التقى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بينيامين جاتنز المنتهية ولايته.

وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة تركز على بحث قضايا الأمن الإقليمية وسبل دعم التعاون الثنائي .

وصرح ديمبسي، عقب اللقاء، بأن استراتيجة مواجهة تنظيم داعش تقوم على أساس ممارسة مزيد من الضعوط على التنظيم الإرهابي على عدة جبهات من بينها وقف مصادر التمويل وتدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوف داعش والحد من وسائل الاتصال التي يستخدمها.

وأضاف ديمبسي، في تصريحات للصحفيين، أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع الحكومة العراقية لتحديد أفضل السبل لاستعادة العراقيين الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش وبناء قدرات الجيش العراقي لتمكينه من شن هجمات مضادة.

وفيما يتعلق بإيران، أقر الجنرال ديمبسي بأن إيران تسعى للتأثير على مستقبل العراق منذ أن استعاد سيادته عام 2004، غير أن الجنرال الأمريكي أكد أن التواجد الإيراني وأية شراكة عراقية مع إيران ليست مقلقة حتى اللحظة طالما أنها لا تهدد القوات الأمريكية أو مهامها في العراق.

وأوضح أنه إذا ظلت العلاقات بين البلدين تقوم على أساس التقارب الاقتصادي والسياسي واستمرار التزام الحكومة العراقية بمشاركة كافة الأطياف العراقية سيكون التأثير الإيراني إيجابيا على حد قوله، وأكد أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

أ ش أ