«تموين القليوبية» يعترف بأزمة البوتاجاز.. ويؤكد: سببها تقلبات الطقس

اعترف جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالأزمة التي شهدتها المحافظة مؤخرا في أنابيب البوتاجاز، موضحا أنها بدأت تتلاشي تدريجيا، بعد أن عانت منها المحافظه في الأيام الماضية بسبب عدم استقرار الأحوال الجويه وبرودة الجو.

وأوضح السيد أن تزايد الطلب على الأنابيب بسبب برودة الجو تزامنا مع نقص شحن الكميات الواردة لنفس السبب أدى إلى الأزمة لتأثر حركة النقل في الموانئ، مشيرا إلى أن إجمالي الحصة المقررة للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز تبلغ 72 ألف أسطوانه يوميا تم صرفها كاملة.

كانت المحافظة شهدت اشتباكات بين الأهالى وأصحاب المستودعات، بسبب تفاقم أزمة البوتاجاز بقرى ومدن المحافظة، وقيام أصحاب مزارع الدواجن بشراء الأسطوانات المنزلية لانقاذ الدواجن من النفوق الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة بالمحافظة وذلك تزامنًا مع موجة البرد الشديدة وانخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية واستغل تجار السوق السوداء الأزمة وقاموا برفع سعر الأسطوانات لتصل إلى 20 جنيه.