محكمة صينية تأمر بحبس نجل جاكى شان لمدة ستة أشهر

حكمت محكمة صينية، اليوم، بسجن جيسي تشان نجل نجم الكونغفو الصيني الشهير جاكي تشان، لمدة ستة أشهر في قضية تتعلق بالمخدرات.

وقد وقف جيسي تشان أمام المحكمة الشعبية لحي دونغتشنغ في الصباح حيث اتهم بتوفير مكان لمتعاطي المخدرات.

وبحسب مصادر رسمية ففي يوم 14 أغسطس 2014، اعتقلت شرطة بكين عدة أشخاص بتهمة تعاطى وحيازة المخدرات، بما في ذلك جيسي تشان والنجم السينمائي التايواني كو تشن تونغ.

وأظهر فحص تشان وكو نتائج إيجابية لتعاطي “الماريجوانا”, واعترفا بذلك، وضبطت الشرطة أكثر من 100 جرام من الماريجوانا في منزل تشان.

ووفقا للقانون الصيني، تصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى السجن لثلاث سنوات، فضلاً عن دفع غرامة.

أ ش أ