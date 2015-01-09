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«جوجل» تعتزم إطلاق خدمة عروض التأمين على السيارات في أمريكا

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قالت محللة، الخميس، إن شركة جوجل ربما تكون بصدد دخول سوق التأمين على السيارات في الولايات المتحدة من خلال موقع سيسمح للمستخدمين بالمقارنة والاختيار من بين العروض التأمينية فيما تواصل الشركة تحويل اهتمامها إلى صناعة السيارات.

وكتبت إيلن كارني المحللة بمؤسسة فوريستر للابحاث في مذكرة إن جوجل تخطط لاطلاق تجريبي لموقعها الجديد (جوجل كومبير ‭Goole Compare‬) قريبا. وبحسب كارني فان جوجل تروج للخدمة الجديدة بين شركات التأمين منذ اكثر من عامين.

وتحصل جوجل -التي تقدم الخدمة حاليا في المملكة المتحدة حيث تتيح للمستخدمين المقارنة بين اكثر من 125 عرضا تأمينيا- على حصة عندما يقوم مستخدم الخدمة بشراء بوليصة التأمين عبر الانترنت أو الهاتف.

وتوقعت كارني أن يبدأ الاطلاق التجريبي للخدمة الجديدة في كاليفورنيا في الربع الأول من هذا العام.

وقالت كارني إن جوجل حصلت بالفعل على تصريح لبيع عروض التأمين على السيارات في 26 ولاية وتعمل مع عدد من شركات التأمين منها ديريلاند وميت لايف وشركات أخرى.

وامتنعت جوجل عن التعقيب.

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