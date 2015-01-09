كاني وميراندا جاهزان لصدام أتليتكو وبرشلونة

(إفي): أجرى فريق أتليتكو مدريد حصة تدريبية اليوم بعد ساعات من فوزه في الدربي على ريال مدريد، اشترك فيها كل من الوافد الجديد كاني، والمدافع البرازيلي جواو ميراندا العائد من الإصابة.

وخاض كاني أول مران له مع بطل الليجا الموسم الماضي، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان رسميا عن إعارته من فياريال، وسيتم تقديمه للجماهير غدا الجمعة، برفقة ميراندا الذي تغيب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية.

وأجرى اللاعبون، الذين شاركوا في الفوز بالدربي (2-0) بملعب فيسنتي كالديرون في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس الملك، تدريبات خفيفة اليوم.

وأجرى باقي اللاعبين تدريبات معتادة للاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة يوم الأحد في قمة الجولة 18 من الليجا على ملعب كامب نو.