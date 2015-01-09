أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - الكل يسجل في سحق برشلونة لإلتشي بالكأس

Google+ Print
بالفيديو - الكل يسجل في سحق برشلونة لإلتشي بالكأس بالفيديو - الكل يسجل في سحق برشلونة لإلتشي بالكأس

(إفي) سحق برشلونة ضيفه إلتشي بخماسية نظيفة على ملعب كامب نو اليوم في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملعب إسبانيا، ليتأهل "منطقيا" الى ربع النهائي.

وباتت مهمة إلتشي في الإياب على ملعبه شبه مستحيلة، إذ يحتاج لمعجزة الفوز على الفريق الكتالوني بنصف دستة أهداف.

وسينتظر برشلونة بذلك الفائز من مواجهة الدربي بين أتلتيكو وريال مدريد في دور الثمانية، علما بأن الأول فاز في ذهاب دور الـ16 على ملعبه بهدفين دون رد.

نجح برشلونة في حسم الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة جاءت في الدقائق العشرة الاخيرة، حيث عانى لمدة نصف ساعة تقريبا بسبب التكتل الدفاعي لإلتشي وضيق المساحات.

تقدم نيمار أولا بعد تناقل رائع للكرة بين ميسي وسواريز قبل أن يضع البرازيلي اللمسة الاخيرة (ق34) بعد سلسلة من الهفوات الدفاعية للضيوف.

وسريعا نجح سواريز في مضاعفة النتيجة بعد أن تلاعب بالدفاع بطريقة ذكية (ق40).

وتحصل نيمار على ركلة جزاء اثر عرقلة إنزو روكو، ليتمكن ميسي من تحويلها الى هدف ثالث (ق45) قبل نهاية الشوط.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل البرسا مجاعته الهجومية، فأضاف جوردي ألبا الهدف الرابع بعد لمسة سحرية من ميسي ضربت الدفاع ليتابعها الظهير الأيسر في الشباك (ق55).

ولم يتأخر الهدف الخامس كثيرا (ق59) عن طريق نيمار من تصويبة اصطدمت بأحد مدافعين إلتشي واتجه مسارها الى داخل المرمى.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي