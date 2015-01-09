بالفيديو - الكل يسجل في سحق برشلونة لإلتشي بالكأس

(إفي) سحق برشلونة ضيفه إلتشي بخماسية نظيفة على ملعب كامب نو اليوم في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملعب إسبانيا، ليتأهل "منطقيا" الى ربع النهائي.

وباتت مهمة إلتشي في الإياب على ملعبه شبه مستحيلة، إذ يحتاج لمعجزة الفوز على الفريق الكتالوني بنصف دستة أهداف.

وسينتظر برشلونة بذلك الفائز من مواجهة الدربي بين أتلتيكو وريال مدريد في دور الثمانية، علما بأن الأول فاز في ذهاب دور الـ16 على ملعبه بهدفين دون رد.

نجح برشلونة في حسم الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة جاءت في الدقائق العشرة الاخيرة، حيث عانى لمدة نصف ساعة تقريبا بسبب التكتل الدفاعي لإلتشي وضيق المساحات.

تقدم نيمار أولا بعد تناقل رائع للكرة بين ميسي وسواريز قبل أن يضع البرازيلي اللمسة الاخيرة (ق34) بعد سلسلة من الهفوات الدفاعية للضيوف.

وسريعا نجح سواريز في مضاعفة النتيجة بعد أن تلاعب بالدفاع بطريقة ذكية (ق40).

وتحصل نيمار على ركلة جزاء اثر عرقلة إنزو روكو، ليتمكن ميسي من تحويلها الى هدف ثالث (ق45) قبل نهاية الشوط.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل البرسا مجاعته الهجومية، فأضاف جوردي ألبا الهدف الرابع بعد لمسة سحرية من ميسي ضربت الدفاع ليتابعها الظهير الأيسر في الشباك (ق55).

ولم يتأخر الهدف الخامس كثيرا (ق59) عن طريق نيمار من تصويبة اصطدمت بأحد مدافعين إلتشي واتجه مسارها الى داخل المرمى.

شاهد الأهداف