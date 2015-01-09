«شارلي إيبدو» تصدر «عدد الناجين» من مليون نسخة الأسبوع المقبل

سينشر فريق تحرير “شارلي إيبدو”، التي تعرضت لاعتداء دموي، “عدد الناجين” الأسبوع المقبل من مليون نسخة بفضل الدعم الذي تلقته الصحيفة الفرنسية الساخرة.

> وقال كاتب المقالات في الصحيفة باتريك بولو لوكالة الأنباء الفرنسية قبل اجتماع الفريق الذي حضره محامي الصحيفة ريشار مالكا “سنستمر وقررنا إصدار عدد الأسبوع المقبل”، مؤكداً أن “شارلي إيبدو ستصدر الأربعاء المقبل وستطبع مليون نسخة من هذا العدد” مقارنة بـ60 ألفاً عادة.

وكان هجوم نفذه مسلحان الأربعاء في باريس في مقر الصحيفة أثناء اجتماع تحرير، قد أوقع 12 قتيلا منهم ثمانية من العاملين، بينهم مديرها ستيفان شاربونييه والرسامان كابو وولينسكي.