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مطلقة قطب النفط الأمريكي «هارولد هام» تسعى لصرف شيك بحوالي مليار دولار

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قال مصدر مطلع إن «سو آن أرنال» مطلقة قطب النفط الأمريكي هارولد هام تسعى لصرف شيك بقيمة 975 مليون دولار بعد أيام فقط على رفضها المبلغ الذي أمرت به محكمة في نوفمبر.

وفي وقت سابق قال محامو ارنال إنها لا تقبل الشيك الذي عرضه زوجها السابق مخافة ان يؤثر ذلك على مسار الاستئناف الذي قدمته ضد حكم الطلاق.

ومن غير الواضح ما اذا كانت محاولة «ارنال» صرف الشيك ستؤدي إلى قيامها بسحب الاستئناف أو كيف قد يؤثر ذلك على استئناف مقدم ايضا من هام ضد حكم الطلاق امام المحكمة العليا في اوكلاهوما.

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