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جيني إسبر تتحدّى الثلج وتتحوّل إلى حورية

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جيني إسبر تتحدّى الثلج وتتحوّل إلى حورية جيني إسبر تتحدّى الثلج وتتحوّل إلى حورية

الجمعة 09-01-2015 02:38

نشرت الفنّانة السوريّة جيني إسبر عشيّة بدء العاصفة الثّلجيّة في بلاد الشّام، صورة لها وهي متمدّدة على الشاطئ بزيّ حوريّة البحر، وإلى جانبها طفلتها الصّغيرة "سيندي" التي ارتدت نفس اللباس الذي ارتدته أمّها.

وهكذا تكون جيني التي تعشق دوماً الإطلالات الجديدة والجريئة، قد خالفت جميع الممثّلات اللواتي نشرن صورهن بالزّي الشّتوي الكامل وهن على الثّلج.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً طريفاً قال فيه: "حورية ؟؟؟ أوعك ياخدو خبر عنك جماعة داعش حاكم رح قلبن هالقصص".

فيما أضاف متابع آخر على صفحة جيني: "غداً سوف يفجر أحدهم نفسه لكي يصل إليك يا حورية".

 

 

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