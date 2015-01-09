الصحة: 7 حالات إجمالي الإصابات بأنفلونزا الطيور في 2015

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن شفاء حالة مؤكدة لأنفلونزا الطيور لرجل يبلغ من العمر 51 عامًا من محافظة أسيوط، وإصابة ثلاث حالات مؤكدة بڤيروس N5 H1 ( انفلونزا الطيور ) حالتان بمحافظتي المنوفية والشرقية، بينما حالة محافظة الغربية توفيت الجمعه الماضي، قبل ظهور نتيجة العينة، وبذلك يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2015 حتي الآن ٧ حالات ( 1 حالة شفاء، 5 حالات تحت العلاج، 1 حالة وفاة)، والحالات التي حدثت خلال عام 2015 حالتين من محافظة المنيا وحالة من كل من محافظة القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا أهابت فيه بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن التوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخى الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصًا التي يظهر عليها أعراض مرضية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.