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دبلوماسى إيرانى: لن نتخلى عن دعم المقاومة الفلسطينية

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دبلوماسى إيرانى: لن نتخلى عن دعم المقاومة الفلسطينية دبلوماسى إيرانى: لن نتخلى عن دعم المقاومة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لم ولن تغفل أبدا عن دعم فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال عبداللهيان خلال لقائه عضو المكتب السياسى لحركة حماس جمال عيسى حسبما ذكرت قناة (برس تى في) الإيرانية اليوم الجمعة “إن نظرة إيران للمقاومة دقيقة، والقضية الفلسطينية والقدس تأتيان ضمن أولويات السياسة الخارجية لبلادنا”.

وشدد على ضرورة اهتمام المقاومة بتعزيز هيكليتها الجهادية وجاهزيتها لاتخاذ مواقف هجوميا ضد العدو، مضيفا أن تحقيق الأهداف العادلة للشعب الفلسطينى يعد أمرا هاما للغاية لإيران لذا فإنها توظف طاقاتها لصالح تلك القضية والتصدى للكيان الصهيونى. من جانبه، وصف عيسى دور إيران فى تطورات المنطقة ودعمها للمقاومة بأنه “منقطع النظير”.. مؤكدا بأن الفصائل الجهادية الفلسطينية تفتخر بعلاقاتها الاستراتيجية معها. وأضاف أن الفصائل الفلسطينية تعتبر دعم إيران لنضالها ومقاومتها عاملا مشجعا لها، واصفا ممارسات إسرائيل بانتهاك حرمة المسجد الأقصى ب “الخطيرة للغاية”.

وطالب عيسى كافة الدول الإسلامية والعربية بتقديم دعمها الشامل للقدس للحيلولة دون تنفيذ المخططات الصهيونية التوسعية وتهويد القدس، مشيرا إلى المعنويات العالية للشعب الفلسطينى رغم تشديد الحصار وإغلاق الممرات فى قطاع غزة من قبل العدو الصهيونى .

أ ش أ

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