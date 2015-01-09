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غدًا.. وزير العدل الأمريكى يتوجه إلى باريس لبحث التهديدات الإرهابية

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غدًا.. وزير العدل الأمريكى يتوجه إلى باريس لبحث التهديدات الإرهابية غدًا.. وزير العدل الأمريكى يتوجه إلى باريس لبحث التهديدات الإرهابية

يتوجه وزير العدل الأمريكى إريك هولدر غدا السبت إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك فى أعقاب الهجوم الذى استهدف مقر المجلة الفرنسية “تشارلى ايبدو” والذى أودى بحياة 12 شخصا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية فى بيان لها، أن هولدر سيشارك فى اجتماع وزارى دعا إليه وزير الداخلية الفرنسى بعد غد الأحد، وذلك لبحث التهديدات الإرهابية ومشكلة العناصر المقاتلة الأجنبية العائدة من العراق وسوريا وكذلك سبل مكافحة ظاهرة التطرف المتزايدة. وقد أكدت الولايات المتحدة أنه يتم حاليا التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية والدفاعية الأمريكية والمسئولين الفرنسيين فى مجال تبادل المعلومات فى أعقاب هجوم باريس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى “أف بى أى” ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية أنهما يقومان بمراجعة قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة عن الأفراد المقيمين فى الولايات المتحدة والمحتمل قيامهم بهجمات داخل البلاد.

أ ش أ

 

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