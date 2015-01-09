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«الأرصاد»: درجة الحرارة ستصل إلى سالب 2 تحت الصفر وسيول ببعض المناطق (فيديو)

  • مصر
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قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض إلى تحت الصفر لتسجل -2 في بعض المناطق، بينما ستصل درجة الحرارة الكبرى إلى 9 درجة.

أضاف «سعودي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الانخفاض في درجة الحرارة مستمر إلى مساء الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الجمعة قد يشهد أمطارا تصل إلى حد السيول في سيناء، محذراً من السفر إلى محافظات سيناء خلال الأسبوع الحالى.

وحدّد الدكتور وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، المحافظات التي ستصل درجة الحرارة فيها إلى تحت الصفر، وهي وسط سيناء والعريش.

وأوضح «سعودي»، في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 6، الوسطى إلى 3، وأنها ستكون هناك أمطار رعدية غزيرة في الإسكندرية والقاهرة وسيناء، والمدن الساحلية مثل السلوم ومطروح، متوقعًا حدوث سيول في سيناء، مؤكدًا أن القاهرة لن تهطل في أمطارًا ثلجية.

ونصح «سعودي» بارتداء الملابس الثقيلة أثناء النزول إلى الشوارع، وتجنب السفر إلى سيناء، والجبال، مؤكدًا أن الحالة الجوية المنخفضة لن تنتهي الأحد المقبل.

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