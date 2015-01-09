حكم على وزير الصحة بدفع 50 ألف جنيه لعضو بـ«كفاية» تعويضًا عن غلق عيادته

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمود النجار، نائبي رئيس مجلس الدولة، بالزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى طبيب تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذي استند في ديباجته أنه صدر بناء على «توصية الوزير» وألزمت الوزارة المصروفات.

وترجع وقائع الدعوى إلى قيام لجنة من وزارة الصحة بالمرور على مستشفى كوم حمادة التي يعمل فيها الطبيب المدعى في القضية وهو عضو بحركة كفاية، وقررت أنه لم يتعاقد مع إدارة النفايات الخطرة، قرر وزير الصحة إحالته للتحقيق الإدارى وندبه لمستشفى ادكو المركزى، إلا أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارًا بغلق العيادة الخاصة بالمدعى وجاء بها أنه صدر بناء على «توصية الوزير».

وجاء في حيثيات الحكم أن ذلك لا علاقة له بالمخالفات الواقعة بالمستشفى الحكومى العام، ولا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد، وثبت من الأوراق بأن الطبيب المدعى تعاقد مع ادارة النفايات الخطرة، مما يكون معه قرار غلق عيادته الخاصة مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.