فيديو.. الشيخ «ميزو» يسخر من حديث للنبي بالبخاري.. ويدخل في مشادة مع مبروك عطية

استهزأ محمد عبدالله نصر المٌلقب بالشيخ «ميزو»، بصحيح البخاري، وحديث الرسول، الذي قال فيه: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء».

وخاطب «نصر»، في برنامج «على مسؤوليتي»، الإعلامي أحمد موسى، مساء الخميس، قائلًا: «هل تريد شرب كوب الماء بعد سقوط الذبابه فيه»، ورد «موسى»: «لا»، فقام ميزو بإسقاط ذبابة قائلاً: «أشرب علشان تبقي علي السنة».

وفي السياق ذاته هاجم الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، محمد عبدالله نصر لتطاوله علي صحيح البخاري وإنتقاده للحديث الذي يدعو فيما معناه إلي شرب الماء أو الشراب إذا سقط فيه ذبابه، قائلاً: «الذبابة التي أسقطتها في الكوب ميته وليست حية كما قال عنها الرسول ولا يستوي الأحياء والأموات هذا بالإضافة أنك تتطاولت علي البخاري وهذا لا يجوز».

وأكد أن «المقصود بحديث إنغماس الذبابة في الشراب كان لبٌعد نظر رسول الله صلي الله عليه وسلم، في مراعاة كافة أنواع البشر بما في ذلك المحتاجين الذين لا يملكون قوت يومهم».

وهاجم «عطية»، ميزو، قائلاً: «أنت لا تفقه في نصوص اللغة العربية شيء وتتكلم بالعامية في حين تنتقد صحيح البخاري وكبار العلماء، ياواد متهيصش أنتا واخد علي الهيصة والنبي أنتا واد أهبل».

وردّ «ميزو» على «عطية»، قائلًا: «كلمة ميزو طالعة من بوقك زي العسل، وعلى فكرة عايز تغيظه هاتلو ميزو، وميزو فتح باب للتنوير لن يغلقه».