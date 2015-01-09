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بالصور.. «سامسونج» تبتكر أول هاتف شفاف بالكامل

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بالصور.. «سامسونج» تبتكر أول هاتف شفاف بالكامل بالصور.. «سامسونج» تبتكر أول هاتف شفاف بالكامل

ابتكرت شركة سامسونج، سلسلة من الأجهزة الذكية المبتكرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، وصممت خصيصًا لسلسلة أفلام الخيال العلمى The Avengers: Age of Ultron” this summer.

وصممت شركة سامسونج هاتفا شفافا بالكامل، ليستخدمه بطل الفيلم Robert Downey Jr طوال أحداث الفيلم، باعتباره أحد الهواتف الخيالية، حيث استوحى تصميممه من تصميم هاتف “نوت إيدج” الذى أطلقته شركة سامسونج هذا العام.

ووفقًا للموقع الأمريكى Business insider دعم الهاتف بتصميم شديد النحافة وتصميم شفاف بالكامل ملائم تمامًا لأجواء أفلام الخيال العلمى والشخصيات الخيالية، فهو بمثابة هاتف قادم من المستقبل. كما سيستخدم باقى أبطال الفيلم ساعات سامسونج الذكية، التى تتصل بالهاتف الذكى ويمكن إجراء المكالمات الهاتفية من خلالها، بالإضافة إلى الكثير من السماعات والأجهزة القابلة للارتداء.

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