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حبس متهم بالتعدي علي مواطن بالضرب 4 أيام علي ذمة التحقيقات‎ بسوهاج

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حبس متهم بالتعدي علي مواطن بالضرب 4 أيام علي ذمة التحقيقات‎ بسوهاج حبس متهم بالتعدي علي مواطن بالضرب 4 أيام علي ذمة التحقيقات‎ بسوهاج

9 يناير 2015 | 1:47 صباحاً

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ميزان العدالة

ميزان العدالة

قررت نيابة سوهاج حبس متهم بالتعدي علي مواطن بالضرب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعه في  المحضر رقم 392 جنح مركز شرطة سوهاج لسنة 2015 بشأن إصابة المدعو أبو الفتوح محمود حسن سن 64 بالمعاش – ويقيم بناحية قلفاو – دائرة المركز ” بجرح طعني  بالبطن يشتبه في نفاذه واشتباه نزيف بالبطن وتجمع دموي وسحجات باليد اليمني “واتهام نجله للمدعو حاتم
> عبد الفتاح خليل سن 31 عامل – ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي والده  المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات أسرية بينهما وما أسفرت عنه
> الجهود من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.بالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق.

2015-01-09

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