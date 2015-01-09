حبس متهم بالتعدي علي مواطن بالضرب 4 أيام علي ذمة التحقيقات‎ بسوهاج

قررت نيابة سوهاج حبس متهم بالتعدي علي مواطن بالضرب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 392 جنح مركز شرطة سوهاج لسنة 2015 بشأن إصابة المدعو أبو الفتوح محمود حسن سن 64 بالمعاش – ويقيم بناحية قلفاو – دائرة المركز ” بجرح طعني بالبطن يشتبه في نفاذه واشتباه نزيف بالبطن وتجمع دموي وسحجات باليد اليمني “واتهام نجله للمدعو حاتم

> عبد الفتاح خليل سن 31 عامل – ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي والده المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات أسرية بينهما وما أسفرت عنه

> الجهود من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.بالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق.