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وفاة نجل مؤسس شركة «بوينج» عن 92 عاما في سياتل الأمريكية

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ذكرت تقارير إخبارية أن وليام بوينج، نجل مؤسس شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات، توفي الخميس في منزله بمدينة «سياتل» الأمريكية وسط أسرته، عن 92 عاما.

وأصدر رئيس شركة بوينج ورئيسها التنفيذي جيم ماكنيرني بيانا، الخميس، أعرب فيه عن بالغ الحزن لرحيل وليام، وقال إن إسهاماته في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية قد «أفادت أجيال في المجتمع».

يذكر أن وليام بوينج لم يعمل في شركة والده لكن كانت له إسهامات بارزة في مجال الصناعة والتعليم المتعلق بالطيران، وكان «بوينج» الابن مستثمرا بارزا في مجال التنمية العقارية أيضا وقام بتطوير عدة منشآت صناعية في منطقة كينت فالي.

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