كيف ترتدين الدانتيل هذا الصيف؟

فاجأ هذا الموسم مترقّبيه بخاماته المتنوّعة التي أطلّت عبر منصّات العروض، وكان أبرزها قماش الدانتيل الذي غزا مختلف العروض، حيث لم تخلُ مجموعة أيّ مصمّم من قطع متنوّعة، دخل إليها هذا القماش المميّز الأنثويّ بامتياز، والذي يُعبّر عن رومانسيّة مميّزة وسحر خاصّ.

تنافس شديد على المنصّات

لطالما شكّل فستان الدانتيل قطعة رسميّة تلجئين إليها في المناسبات الرسميّة، إلا أنّه في صيف 2013، لم يعد فستان الدانتيل فقط للمناسبات الرسميّة، بل بات قطعة أساسيّة حتّى في الأيّام العاديّة.

مصمّمون كثر ابتكروا تصاميم رائعة جداً منه، عبّر عن أنوثتها وسحرها كـ Oscar De La Renta و Sonya Rykiel و Roberto Cavalli وTemperley London وDolce & Gabbana وغيرهم كثير.. وقد ابتكروا مجموعات ساحرة من الفساتين المزدانة بقماش الدانتيل، سواء حول الأكمام، أو العنق أو كلّها، بالإضافة إلى السراويل والسترات والكنزات التي دخل فيها الدانتيل، ليُضفي عليها رونقاً وتميّزاً خاصّاً.

هذا، وترك الدانتيل بصمته الخاصّة في عالم الاكسسورات أيضاً، إذ دخل في تصميم الحقائب والأحذية واكسسورات الشعر. وتوافرت هذه المجموعات بكثرة لدى Emilio Pucci وBalenciaga وNina Ricci و Valentino وHoss Intropia وBCBG Max Azria الذين أبدعوا أفكاراً رائعة، كالأحذية العالية التي تلتفّ بكاملها على امتداد الركبة بالدانتيل، أو حقائب اليد الصغيرة وغيرها.

ونظراً إلى أنّه قماش مخرّم ومزخرف في حدّ ذاته، كان من البديهيّ أن تنتبهي إلى أنّ كثرة الاكسسوارات لن تزيد من جماله، إنّما ستظهره كقطعة رخيصة. يُمكنك في بعض الأحيان أن تمزجي بين الدانتيل والقماش العادي، فهذه الطريقة تُساعد في إبراز جماليّة الدانتيل بشكل أكبر، وتُخفّف من قوّته. نسّقي دائماً بين ملابسك وحذائك وحقيبتك، ولا تبالغي فيه.

إذا كان الحذاء من الدانتيل، فليس من الضروريّ أن تكون باقي أزيائك أو اكسسواراتك منه.