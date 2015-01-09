الولايات المتحدة تدعو السلطات السعودية إلى إلغاء الحكم بجلد ناشط

طلبت الولايات المتحدة من السلطات السعودية اليوم الخميس إلغاء حكم بجلد ناشط ليبرالى ألف جلدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكى، إن على السعوديين إعادة نظر قضية رائف بدوى الذى اعتقل فى يونيو حزيران 2012 ووجهت له اتهامات تراوحت بين جرائم الانترنت وعقوق والده والردة. وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون ريال سعودى (266666 دولارا أمريكيا) وألف جلدة العام الماضى .

وقالت منظمة العفو الدولية إن بدوى سيجلد 50 جلدة فى مكان عام غدا الجمعة فى أول جولة لتنفيذ عقوبة الجلد. وقالت ساكى فى بيان “نشعر بقلق بالغ لأن الناشط فى مجال حقوق الإنسان رائف بدوى سيبدأ فى مواجهة العقوبة غير الإنسانية بالجلد ألف جلدة بالإضافة إلى معاقبته بالسجن عشرة أعوام لممارسة حقه فى حرية التعبير وفى الحرية الدينية.”

وأضافت “حكومة الولايات المتحدة تدعو السلطات السعودية إلى إلغاء هذه العقوبة البشعة وإعادة نظر قضية بدوى والحكم عليه.” وكان بدوى يدير موقعا إلكترونيا يطالب بالإفراج عن الليبراليين السعوديين يتضمن مقالات تنتقد شخصيات دينية سعودية كبيرة وشخصيات أخرى من التاريخ الإسلامي.

رويترز