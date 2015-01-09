شبكة قنوات أبوظبي تتفاعل مع نداء الإنسانية

تطلق أبوظبي للإعلام بثا تلفزيونيا مباشرا لحملة «تراحموا» على شبكة قنواتها التلفزيونية لإغاثة مليون لاجئ ومتضرر في بلاد الشام من برد الشتاء، والتي تقام بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية اليوم.

استوديو موحد

وسيقوم تلفزيون أبوظبي، من خلال استوديو مباشر وفي بث موحد مع قنوات الدولة بحملة تبرعات لإغاثة اللاجئين والمتضررين من البرد القارس وسوء الأحوال الجوية في بلاد الشام، سيبدأ البث على قنوات أبوظبي في الثانية ظهراً وتستمر حتى السادسة مساءً، وتشمل التغطية عدة تقارير تم إعدادها خصيصاً للحملة، تستعرض أوضاع اللاجئين في المخيمات وهم يعانون البرد وقسوة العيش، من قبل عدد من شبكة المراسلين لتلفزيون أبوظبي في مواقع الحدث في الأردن ولبنان وحدود سوريا وغزة.

وقال عبد الهادي الشيخ، المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام «أبوظبي للإعلام، بجميع منصاتها الإعلامية والتلفزيونية، لا تدخر جهداً في تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة، لاسيما في ما يتعلق بالحالات الإنسانية، ودعم المبادرات المجتمعية، وإن مساهمتنا في إنجاح الحملات الإنسانية التي تطلقها الدولة دائماً ما يأتي عن طريق تأمين كافة عوامل الدعم الإعلامي لتحقيق الأهداف المرجوة منها، عبر فريق إبداعي متكامل».

كما أكد أنه، انطلاقاً من دور تلفزيون أبوظبي في دعم العمل الخيري، «فإننا ندعم إخواننا اللاجئين في بلاد الشام في محنتهم التي زادت مع موجة البرد والثلوج التي داهمت أغلب المخيمات عبر هذه الحملة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة والتي تتصدر المشهد الإنساني والخيري على مستوى العالم».

تقارير

ومن التقارير التي ستعرض ضمن الحملة، تقارير انسانية تصف حجم معاناة اللاجئين، وتقارير تتحدث عن أعداد اللاجئين وأماكن وجودهم، وتقارير طبية تشرح طبيعة جسم الانسان ودرجة تحمله للبرد والوقاية منه، فضلا عن حملات الإمارات السابقة، وعن المنظمات الدولية وجهود الإمارات في إطار عمل تلك المنظمات.

كما ستعرض تقارير خارجية عن الأطفال ومعاناتهم، ومكابدة المرأة في مخيمات اللجوء، ومعاناة اللاجئين على الحدود اللبنانية، إضافة إلى مقابلات مع ممثلين عن المنظمات الدولية، تتضمن الإشادة بجهود الإمارات. ويعرض أيضاً تقريراً عن الظروف الإنسانية للمتضررين في غزة.

كما ستجرى في الاستوديو استضافة محاورين من مختلف المجالات الدينية والانسانية والطبية، ومن المنظمات الدولية.

مشاركات

ومن بين الشخصيات المشاركة في حملة «تراحموا» معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث، من هيئة أوقاف الشارقة، وإبراهيم بوملحة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية، وفضيلة الشيخ وسيم يوسف.

بالإضافة لذلك ستنظم كل من إذاعة أبوظبي وإذاعة الأولى من دبي بربط مباشر مع الحملة.