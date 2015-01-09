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«تراحموا» تجمع 45 مليوناً وتصل ذروتها اليوم

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«تراحموا» تجمع 45 مليوناً وتصل ذروتها اليوم «تراحموا» تجمع 45 مليوناً وتصل ذروتها اليوم

تصل حملة «تراحموا» الإنسانية لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية «هدى» التي تضرب دول شرق البحر المتوسط إلى ذروتها اليوم الجمعة، مع توحد البث التلفزيوني للقنوات المحلية، لتلقي التبرعات ونقل أحداث الحملة وإغاثة اللاجئين في دول العاصفة.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر 100 موقع لجمع التبرعات في أبوظبي، إضافة إلى إنشاء غرفة طوارئ، وحشد الكوادر التطوعية والعاملة لإنجاح الحملة. وتواصل أمس تدفق التبرعات المالية، إلى جانب التبرعات المادية.

وأعلنت الهيئة جمع ما يقارب 15 مليون درهم أمس، ليرتفع إجمالي التبرعات النقدية خلال يومين إلى أكثر من 45 مليون درهم. وتم أمس توزيع 100 ألف بطانية كدفعة أولى من المساعدات، وتأمين مواد التدفئة لشهر كامل لنحو 12 ألف لاجئ سوري في الأردن، وتأمين غذاء شهر لـ25 ألف لاجئ، كما تمكن فريق إغاثة إماراتي من إغاثة 5 آلاف لاجئ سوري في لبنان.

وما زالت العاصفة تؤثر في بلاد الشام مع تراجع حدتها، وتسببت في مقتل مزيد من اللاجئين السوريين، راوحت أعدادهم بين أربع وعشر ضحايا، لكنها نجحت في تجميد القتال بسوريا، الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأعلنت الأرصاد الجوية أن المنطقة ستبقى تحت تأثير الأجواء الباردة جداً والغائمة مع سقوط الأمطار والثلوج في معظم المناطق خلال اليومين المقبلين.

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