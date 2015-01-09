حاكم رأس الخيمة يوجّه بتنفيذ حملة «تراحموا»

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالبدء في حملة " تراحموا " لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام هذه الأيام وبشكل عام أيضا من انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لإغاثة الأسر والآلاف من اللاجئين والمتضررين في بلاد الشام حاليا.

وقال محمد أحمد رقيط آل علي الامين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية إن المؤسسة وبناء على توجيهات واهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية تحرص على المشاركة في كافة الحملات والمبادرات التي توجه بتنفيذها القيادة الرشيدة للدولة لدعم الشعوب في محنتهم الراهنة وفي إطار دعم حملة " تراحموا " لإغاثة الأسر والآلاف من اللاجئين والمتضررين في بلاد الشام حاليا .

وأوضح أن المؤسسة تدعم المبادرة انطلاقا من دورها الخيري الذي تعمل لأجله والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالأوضاع الإنسانية تجاه الأشقاء السوريين حيث أولت الدولة هذه القضية اهتمامها كواجب من الشقيق تجاه شقيقه في محنته .. مشيرا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة قرر الانضمام للحملة والتبرع بمبلغ 250 ألف درهم.

شيك بمليون درهم

وتنطلق اليوم حملة «تراحموا» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالاشتراك مع عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة ووسائل الإعلام المحلية، لإغاثة الأشقاء في بلاد الشام، بحسب منصور النقبي مدير فرع الهلال الأحمر في رأس الخيمة.

قال محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية: تجاوباً مع حملة «تراحموا» قدمت المؤسسة مبلغ مليون درهم لفرع هيئة الهلال الأحمر بالإمارة، حرصاً من المؤسسة على المشاركة في مبادرة «تراحموا» لمد يد العون والمساعدة للاجئين في دول الشام على تجاوز العاصفة الثلجية التي تتعرض لها بلادهم، مضيفاً أنه تم تسليم شيك بمبلغ مليون درهم لصالح فرع هيئة الهلال الأحمر برأس الخيمة انطلاقاً من التزام المؤسسة بالقيم الإنسانية السامية التي تسعى لتحقيقها، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الحريصة دائماً على مساعدة المنكوبين والمحتاجين في شتى أقطار العالم.

وأوضح أن مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية دأبت منذ تأسيسها على تعزيز عملها الخيري والإنساني من خلال تنفيذ سلسلة متواصلة من المشاريع والبرامج الخيرية للحالات المستحقة والمبادرة في دعم مثل هذه الحملات الإنسانية والإغاثية التي تطلقها القيادة لنجدة المحتاج في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة.

دائرة المحاكم

من جانبها، شاركت أمس دائرة محاكم رأس الخيمة في حملة «تراحموا» بتوفير لباس شتوي ومواد غذائية ومواد تدفئة وأغطية، حيث تم توزيع صناديق لجمع التبرعات والمساهمة في الحملة على أعضاء السلطة القضائية والموظفين وعملاء الدائرة وجميع الإدارات والأقسام.