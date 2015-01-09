سوسن أرشيد تعتذر من اللاجئين السوريّين

أسفت النّجمة السوريّة سوسن أرشيد على حال اللاجئين السوريين في المخيّمات، في ظل العاصفة الثّلجيّة التي تجتاح بلاد الشّام.

ونشرت الفنّانة السّوريّة عبر صفحتها الخاصّة على "فيسبوك" صوراً للحال المأساوي للمخيّمات التي تهدّمت بسبب الثّلوج، ودعت كل من يستطيع المساعدة إلى مساعدتهم.

وكتبت سوسن "نيال يلي عندو بيت سقف وحيطان وفرشة هاي الجملة يلي مرافقتني من الصبح، مع صور القهر والظلم والموت والبرد، بعتذر من عيونكن يلي كلها أمل من ايديكون الصغيرة البردانة من رجليكون يلي مو ملاقيه شي يدفيها من قساوة القدر، أسفة لإحساسي بالعجز ...أسفة اني قاعدة دفيانة ومدفية عيلتي وانتو بالبرد اسفة لسقفي وحيطاني وانتو بلا سقف ...اسفة لآني مابقدر عين كل الناس، اسفة اسفة اسفة ويارب الخلاص".