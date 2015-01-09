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ما حقيقة رسائل بوشهري المسيئة لهيا عبد السلام بعد زواجها؟

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ما حقيقة رسائل بوشهري المسيئة لهيا عبد السلام بعد زواجها؟ ما حقيقة رسائل بوشهري المسيئة لهيا عبد السلام بعد زواجها؟

الخميس 08-01-2015 22:26

الكويت – سيدتي نت

يبدو أن تداعيات زواج الفنانة هيا عبد السلام من الفنان فؤاد علي لاتزال قائمة حتى الآن في الوسط الفني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وتسبب خبر نُشر على موقع "تويتر" بإثارة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن هيا عبدالسلام قامت بمقاضاة عبدالله بوشهري لإرساله لها رسائل هاتفية مسيئة.
من جانبه، رد بوشهري بهدوء على هذا الخبر من خلال تغريدة كتبها على حسابه الخاص في موقع "تويتر" قال فيها: "أنا تفكيري أرقى بكثير من ما يتداولونه حالياً .. وشكراً".
ويبدو أن تلك التغريدة لم تكن كافية لدحض هذا الخبر، فلجأ بوشهري إلى نشر بيان رسمي صادر عن المحامي بشار النصار بصفته وكيلاً قانونياً عنه ينفي ما نشر، ويؤكد أن الفنان عبدالله بوشهري لم يقم بإرسال أية رسائل مسيئة إلى أي فنانة التي تزوجت مؤخراً أو غيرها من الفنانات، ولم تسجل حتى هذه اللحظة أي قضية على موكلي بوشهري".
وزاد المحامي النصار في بيانه متحدياً مروجي الشائعات :"على من يدعي قيام موكلي عبدالله بوشهري بإرسال رسائل هاتفية إلى أي شخص أن يكشف عنها، معلناً عن مقاضاته جزائياً ومدنياً لمروجي تلك الشائعات".
يذكر هيا عبد السلام وعبد الله بوشهري قدما سوياً عدة مسلسلات تضمنت قصص حب درامية.

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