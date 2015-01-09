وقف برنامج "عز الشباب" من دون إبلاغ أصحابه

فوجئ فريق عمل برنامج "عز الشباب"، الذي كان يعرض يوميّاً على شاشة "روتانا" مصريّة لمدة أربع سنوات، بهدم الديكور الخاص بالبرنامج، وبصدور قرار بإلغائه، من دون إعطاء علم للقيّمين عليه، أو حتى مناقشتهم بالقرار، ما أثار غضبهم، واعتبروه إهانة بحقهم.

وكتب رئيس تحرير البرنامج محمد العقبي على حسابه في الـ"فيس بوك": "لم يمنحونا حتى حقّ الوداع"!

ونظراً للشعبيّة الكبيرة التي كان يحظى بها البرنامج، خصوصاً بين فئة الشباب، قام الكثيرون بإنشاء هاشتاج بعنوان "عز الشباب فكرة لن تموت".

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