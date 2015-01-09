عودة نجلاء بدر إلى الساحة الإعلاميّة

بعد انشغالاتها طيلة السنوات الماضية بمسلسلاتها التلفزيونيّة الناجحة، قرّرت الممثلة نجلاء بدر العودة مجدّداً إلى الساحة الإعلاميّة، خصوصاً وأنّها قدّمت برامج تلفزيونيّة ناجحة، وذلك من خلال برنامج المسابقات العالمي "Cash or Splash".

وتشهد حلقات البرنامج اليوميّة منافسات ممتعة بين فريقين من المُتسابقين في أجواء مرحة، عندما يحاول كلّ فريق الإجابة على أكبر قدر من الأسئلة والحصول على مكافأة ماليّة، أو يسقط في الماء، في حال عدم معرفة الإجابة الصحيحة.

وقد عبّرت بدر عن سعادتها بعودتها إلى العمل مرّة أخرى، وقالت: "على الرغم من أنّ البرنامج صعب ومرهق، إلا أنّه يضمّ فقرات كثيرة متنوّعة وممتعة"، وتابعت: "توقعت أن يُحقّق البرنامج الجديد نسبة مشاهدة عالية، ويلاقي قبولاً من قطاعات كبيرة من المُشاهدين".

يذكر أنّ نجلاء بدر قدّمت أكثر من عمل تلفزيوني ناجح، مثل مسلسل "شارع عبد العزيز" مع عمرو سعد، و"قلوب" مع جيهان عبد العظيم وعلا غانم، وغيرهما من الأعمال الناجحة.

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